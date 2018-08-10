Утопавшего спасли на Яченке

10.08.2018 21:08 485

Вечером в пятницу спасатели «Служба спасения г. Калуга» (на воде) вытащили из воды мужчину, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Купальщик начал тонуть в не оборудованном для купания месте в районе в районе гребной базы.

Состояние спасенного признали удовлетворительным, помощь врачей мужчине не потребовалась. Был ли он трезв не уточняется.