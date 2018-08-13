Наркодилер получил четыре с половиной года за помощь знакомым наркоманам

27-летнего калужанина признали виновным в сбыте марихуаны в крупном размере, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Почти весь январь этого года молодой человек распространял коноплю в спичечных коробках. На суд он частично признал вину. По словам Дилера, он не продавал наркотики, а только помогал знакомым наркоманам их приобрести.
Суд же признал наркодилера виновным в распространении дурмана и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
|
Картофельных червяков-вредителей нашли на частных огородах 13.08.2018 08:00
Троллейбусы встали из-за аварии на Московской 12.08.2018 17:30
Отечественный внедорожник опрокинулся в кювет под Козельском 12.08.2018 10:08
Баня сгорела в Жиздре 12.08.2018 09:17
Работодатель поссорился с работником и украл у него двигатель 12.08.2018 08:58
В столкновении «Ниссана» и мотоцикла пострадал человек 11.08.2018 22:29
«Фольксваген» перевернулся после столкновения с «Ниссаном» 11.08.2018 15:52
Доверчивый мужчина купил «липовые» акции на 1,3 миллиона 11.08.2018 09:18
Утопавшего спасли на Яченке 10.08.2018 21:08
За 4 дерева нелегальному лесорубу грозят дать 4 года 10.08.2018 21:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: