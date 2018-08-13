Наркодилер получил четыре с половиной года за помощь знакомым наркоманам

13.08.2018 07:00 149

27-летнего калужанина признали виновным в сбыте марихуаны в крупном размере, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Почти весь январь этого года молодой человек распространял коноплю в спичечных коробках. На суд он частично признал вину. По словам Дилера, он не продавал наркотики, а только помогал знакомым наркоманам их приобрести.

Суд же признал наркодилера виновным в распространении дурмана и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.