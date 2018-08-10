За 4 дерева нелегальному лесорубу грозят дать 4 года

10.08.2018 21:00 295

63-летний житель Калужской области нелегально срубил 4 дерева на территории Тимирязевского участкового лесничества, сообщила пресс-служба областного УМВД.

пенсионер приехал на тракторе с прицепом в лес. Взял бензопилу и срубил две елки и две сосны. Деревья относились к категории особо защитных участков защитных лесов. В результате лесному фонда был нанесен ущерб более 100 тысяч рублей.

За незаконную рубку пенсионеру грозит до 4 лет заключения.