Картофельных червяков-вредителей нашли на частных огородах

13.08.2018 08:00 95

На частных огородах в Мещовском районе взяли пробы на наличие золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis), сообщила пресс-служба областного россельхознадзора.

Лабораторные исследования показали, что победить вредителя не удалось, и червяки-вредители найдены живыми.

Карантин на очаги картофельной нематоды в Мещовском районе был наложен еще в конце 2009 года.

Золотистая картофельная нематода - круглый червь, размер которого не превышает 1 мм. Этот вредитель может жить в почве по 10 лет. наносит урон урожаю больше. чем колорадский жук. Растения зараженные нематодой отстают в росте, клубни у такого картофеля мелкие и их немного.



