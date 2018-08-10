Памятную стелу открыли на мемориале «Гнездиловская высота»

10.08.2018 15:28 178

Памятную стелу «Рубеж воинской доблести» открыли на мемориале «Гнездиловская высота» в канун 75-летия освобождения Спас-Деменского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба областного законодательного собрания.

На территории мемориала захоронено более 7 тысяч бойцов. Ежегодно находят новые останки павших. Несколько бойцов перезахоронили и во время торжественного мероприятия.

Во время Великой Отечественной войны в Спас-Деменском районе были концлагерь и ставка фашистов. Жители района активно сражались и на фронте, и в партизанских отрядах.

Гнездиловская высота считалась неприступной, пока неожиданная атака советских войск не смогла выбить немцев с высоты. С ее взятием открылся путь на Ельню, Смоленск и Белоруссию.