«Сузуки» вылетела в кювет после столкновения с «двенашкой»

10.08.2018 14:50 447

В результате столкновения пострадали несколько человек. Последствия столкновения ликвидировали 8 человек: спасатели, ГИБДД, врачи.

«Сузуки Гранд Витара» столкнулась с ВАЗ-2112 в пятницу, 10 августа, на 11 километре автодороги «Козельск-Калуга», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

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