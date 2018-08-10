Сын пекарей пытался откупить родителей у ФСБ

10.08.2018 13:11 1075

Калужанин передал сотруднику ФСБ 120 тысяч рублей, чтобы его родителей не привлекали к ответственности за незаконно нанятых мигрантов. сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

За эти деньги сотрудник ФСБ должен был закрыть дело о работе мигрантов на хлебопекарне в Малоярославецком районе и уничтожить собранные доказательства по этому делу.

ФСБшник о предложении взятки сообщил своему начальству, поэтому деньги ему передавали под контролем оперативников. В результате жителя региона задержали. Он под подпиской о невыезде.