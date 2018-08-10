Калужские спасатели контролируют сплав московских школьников

10.08.2018 12:28 506

Детскую туристическую группу из подмосковного Протвино проверили перед выходом на маршрут калужские спасатели, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Инспектор провел инструктаж для детей, проверил исправность и наличие индивидуальных и общественных средств спасения и надежность плавсредств.

Группа из протвинской школы № 2 стартовала из Калуги. По Оке они намерены сплавиться до Протвино. В группе 14 детей и двое взрослых инструкторов.

Спасатели договорились связываться с туристами на протяжении всего маршрута и отслеживать их безопасность.



