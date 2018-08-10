Калужанин завоевал серебро на первенстве Европы по шашкам

10.08.2018 11:50 135

Калужский мастер спорта Антон Бурсук завоевал серебряную медаль в молниеносной игре на первенстве Европы по стоклеточным шашкам, сообщила пресс-служба городской управы.

Второй участник турнира из Калуги - Артем Воробьев - в этой дисциплине стал только пятнадцатым. В быстрой игре Антон завоевал шестое место, Артем - девятое. В основном турнире калужане заняли соответственно десятое и пятнадцатое места.

В турнире на первенство Европы в столице Литвы участвовало 259 спортсменов из пятнадцати стран.



