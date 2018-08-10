Наркоман торговал марихуаной, чтобы курить самому

10.08.2018 11:16 338

Молодого жителя Спас-Деменска задержали за продажу марихуаны, сообщила пресс-служба областного УМВД.

22-летний дилер купил 11,7 гр дурмана, а затем перепродал его. Молодой человек в содеянном сознался и объяснил полицейским, что торговал наркотиками потому что, во время купли-продажи часть марихуаны имел возможность отсыпать для себя.

За незаконный сбыт наркотика ему грозит от 8 до 15 лет заключения.