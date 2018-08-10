Помидоры дешевеют, но все равно дороже соседских

Помидоры, мясные консервы, мороженная рыба, сливочное масло и пастеризованное молоко в Калужской области самые дорогие среди соседних регионов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Зато куриные яйца, сахар, соль, печенье, пшено, гречка, яблоки и пшеничная мука - самые дешевые.
За неделю в области сильнее всего подешевели помидоры - на 7,6%. На втором месте перец - 6,3%, на третьем - виноград - 5,9%. Также снизились цены на картофель – на 4%, капусту – на 5,4%, огурцы – на 4%.
Подорожали апельсины на 2,7%, сметана с жирностью 15% на 1,4%, соленая рыба - 1,1% гречка - 1%.
Оптовые цены на бензин снижаются, на розничные это не влияет.
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