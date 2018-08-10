Полиции пришлось спасать петербуржцев из калужского леса

10.08.2018 08:49 971

Семейная пара из Санкт-Петербурга приехала в гости в Калужскую область и решила сходить в лес за грибами, сообщило пресс-служба областного УМВД.

В незнакомом лесу грибники ожидаемо заблудились. К счастью они оказались в зоне действия сотовой сети. Петербуржцы позвонили в службу спасения, там их сообщение передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уточнили приметы местности, ориентиры и выехали к потенциальному месту, где заблудились грибники.

Прибыв на место, полицейские включили сирену, на звук которой приезжие и вышли на дорогу.

Жители северной столицы написали полицейским благодарственное письмо.



