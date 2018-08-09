Мошенники все чаще выдают себя за сотрудников коммунальных служб

09.08.2018 19:00 220

В области участились случаи так называемого коммунального мошенничества, когда по квартирам жителей ходят люди и интересуются качеством питьевой воды, проводя опрос. Затем, представляясь работниками «Водоканала», предлагают купить у них фильтры для воды, весьма недешевые.

По сообщению очевидцев, продавцы очень убедительны, и многие жители области уже приобрели за немалые деньги не нужную, в сущности, вещь.

В связи с чем призываем жителей быть бдительными и обязательно требовать от незваных гостей представляться и предъявлять служебное удостоверение. В случае сомнений необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу МП «Водоканал» и уточнить достоверность информации.