На въезде в Калугу отключат светофор

09.08.2018 18:26 395

Завтра, 10 августа 2018 года с 8.00 до 17.00 на 8-м километре трассы федерального значения М-3 «Украина», подъезд к Калуге (поворот на Калуга-2) будет отключен светофор в связи с профилактическими работами.

Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск просит пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.