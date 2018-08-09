В центре Калуги "Газель" сбила пешехода

09.08.2018 16:04 206

Сегодня в 13 часов дня на улице Академика Королева в Калуге "Газель" сбила пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход пострадал, ему помогла вызванная бригада Скорой медицинской помощи. Информация о тяжести полученных им травм уточняется, сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.