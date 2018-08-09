Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 09 августа
$ 63.60 0.05
73.82 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В центре Калуги "Газель" сбила пешехода

09.08.2018 16:04 0 206
В центре Калуги "Газель" сбила пешехода

Сегодня в 13 часов дня на улице Академика Королева в Калуге "Газель" сбила пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход  пострадал, ему помогла вызванная бригада Скорой медицинской помощи. Информация о тяжести полученных им травм уточняется, сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

В Балабаново сохранили водоснабжение 09.08.2018 15:27

Гражданин начальник попался на взятках 09.08.2018 15:21

В Боровском районе "ЗИЛ" и "КАМАЗ" не поделили дорогу 09.08.2018 12:03

В Обнинске прикрыли торговлю очками и мёдом 09.08.2018 11:30

Ремонт водопровода в Сухиничах обойдётся в 6 миллионов рублей 09.08.2018 11:17

Водитель и пассажир пострадали в Мосальском районе 09.08.2018 11:01

В аварии на М3 пострадала женщина 09.08.2018 10:56

Вчера на дорогах области было относительно спокойно 09.08.2018 10:47

Отца-садиста осудили условно 09.08.2018 10:40

Прокуратура защитила интересы инвалидов в Думиничском районе 09.08.2018 10:28


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Последние объявления на KupiSlona.ru

Ресивер воздушный Fiat Marea

Цена: 700 руб.

Накладка защитная Fiat Marea

Цена: 500 руб.

Лючок бензобака Audi A6 C5 '

Цена: 500 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.