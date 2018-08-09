В Обнинске прикрыли торговлю очками и мёдом

09.08.2018 11:30 668

В Обнинске проведен очередной плановый рейд по пресечению незаконной лоточной торговли на территории города.



Мелкие торговцы, разместив лотки на газонах, торговали очками, постельным бельем и мёдом, не имея разрешительных документов.

Незаконная торговля была пресечена, подобные рейды по территории города будут продолжены, сообщает пресс-служба администрации Обнинска.