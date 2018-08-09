Ремонт водопровода в Сухиничах обойдётся в 6 миллионов рублей

09.08.2018 11:17 341

В Сухиничах полным ходом идет реконструкция системы водоснабжения. Протяженность новой линии из полиэтилена составит 1300 метров. На данный момент уже проложено более 200 метров трубопровода, сообщает пресс-служба областного водоканала.

Водопроводные сети были построены в городе в 70-х годах и сильно износились. Новый водовод обойдется в 6 миллионов руб.



