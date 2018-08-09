Отца-садиста осудили условно

09.08.2018 10:40 710

40-летний житель Хвастовичского района осужден за жестокое обращение со своими детьми.

Являясь отцом двух несовершеннолетних мальчиков, 2008 и 2012 годов рождения, с ноября 2017 года по март 2018 года, виновник в пьяном виде систематически избивал своих детей.

На суде мужчина полностью признал свою вину и был осужден на 1 год лишения свободы условно.