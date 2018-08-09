Прокуратура защитила интересы инвалидов в Думиничском районе

Прокуратура Думиничского района выявила нарушение прав инвалидов местной администрацией.
В нарушении закона, в здании администрации не были установлены тактильные схемы движения для инвалидов по зрению, а так же не были организованы парковочные места на стоянке. По закону, общественные места, в том числе и помещения администрации, должны быть максимально доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В течение месяца главами администраций сельских поселений мер для устранения нарушений не было принято и исковые заявления направились в суд, где были удовлетворены в полном объеме.
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