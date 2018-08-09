Полицейские приняли присягу в Обнинске

09.08.2018 20:00 105

Выпускники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Калужской области торжественно приняли присягу в Обнинске, поклявшись соблюдать Конституцию Российской Федерации, уважать и защищать права и законные интересы граждан.

Полицейские, принявшие присягу, представляют различные службы и подразделения органов внутренних дел. Представители Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы полиции, сотрудники внутренней службы, Росгвардии и другие специалисты уже завтра приступят к исполнению своих служебных обязанностей, сообщает ЦПП УМВД России по Калужской области.