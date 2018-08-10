Владельцев незарегистрированного ксенона оштрафуют на 500 рублей

Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что самостоятельное переоборудование транспортного средства является правонарушением и карается штрафом в размере 500 рублей.
Некоторые владельцы самостоятельно переоборудуют свой автомобиль, что может повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, любые изменения в конструкции автомобиля, выполненные после выпуска транспорта в обращение, должны быть внесены в регистрационные документы.
Так, установка спойлеров, ксеноновых фар, «прямотоков», навесного оборудования требует внесения в свидетельство о регистрации автомобиля.
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