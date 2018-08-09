Черного копателя, продававшего снаряд, ждет пять лет тюрьмы

09.08.2018 08:47 472

Сотрудники Кировской полиции получили информацию о торговле оружием и боеприпасами.

Сотрудники провели «контрольную закупку», приобретя артиллерийский патрон калибра 45 мм и бездымный порох, массой 177,5 г. Продавец, 36-летний местный житель, пояснил оперативникам, что снаряд нашел во время раскопок в местах боевых действий ВОВ.

В действиях калужанина полиция усмотрела признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». За такую статью полагается наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает МОМВД России «Кировский».