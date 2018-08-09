У калужанина изъяли грядку конопли

09.08.2018 08:35 434

Калужанин задержан за разведение конопли.

В ходе обыска в огороде подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 134 куста конопли. Полицейским предстоит выяснить, выращивалось ли растение в целях личного потребления или предполагался сбыт.

Против садовода возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком на два года, сообщает региональная пресс-служба УМВД.