В Мещовском районе утонул человек

08.08.2018 15:28 695

Утром 8 августа на реке Серена в деревне Никольское Мещовского района утонул человек.

Час назад тело было найдено водолазами. Житель деревни Никольское, 1971 года рождения, утонул в месте, не оборудованном для купания.

Тело передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального МЧС.