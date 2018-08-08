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Калужанин отблагодарил судебного пристава

08.08.2018 20:00 0 561
Калужанин отблагодарил судебного пристава

Житель Калуги поблагодарил судебного пристава-исполнителя, который помог ему восстановить нарушенные трудовые права и получить задолженность по заработной плате после принудительного исполнения решения суда.

Суд обязал недобросовестного работодателя выплатить своему бывшему работнику около 152 тысяч рублей заработной платы, а также компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Пристав, используя механизмы принудительного исполнения, в кротчайшие сроки исполнил решение суда.

Калужанин попросил руководство Управления ФССП по Калужской области поощрить пристава за добросовестную и оперативную работу, сообщает пресс-служба ведомства.

 


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