Мошенница, незаконно получившая 330 тысяч социальных выплат, возместит ущерб государству

08.08.2018 12:00 179

Жительница Козельского района осуждена за незаконное получение крупных социальных выплат.

В 2015 году женщина обратилась в Отдел социальной защиты населения с заявлением о назначении социальных выплат в связи с проживанием в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако фактически в зоне риска не проживала и 330 тысяч рублей выплат получила незаконно.

Суд приговорил мошенницу к штрафу в 40 000 рублей и обязал возместить причиненный ущерб.