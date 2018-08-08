Обнинские ученые обещают побороть рак

08.08.2018 12:22 117

Обнинские ученые предлагают разработать первый отечественный радиофармацевтический препарат для лечения раковых опухолей. В частности этот препарат поможет в лечении лимфосаркомы.

В мире сертифицирован только один подобный препарат. Он весьма эффективен, но курс лечения им очень дорогой 14-25 тысяч евро и не покрывается квотами Минздрава. Отечественный же препарат обещает стать лучше зарубежного аналога и полностью укладываться в квоту.

Эта разработка вошла в число научно-исследовательских работ Росатома и получит финансирование. Как сообщает пресс-служба Администрации Обнинска, доклинические исследования препарата уже начаты.