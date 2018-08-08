В Дзержинском районе мотоцикл протаранил грузовик

08.08.2018 10:15 348

Вчера на трассе «Калуга-Медынь» произошло столкновение мотоцикла и грузовика.

Водитель мотоцикла «Stels», двигаясь по трассе в направлении г. Медынь, совершая обгон, врезался в грузовик «HOWO», поворачивающий налево на улицу Кирова, г. Кондрово.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла, мужчины 1984 года рождения. Оба они доставлены в больницу, сообщает ОМВД России по Дзержинскому району.