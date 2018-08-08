В Козельске снова будут биться с татаро-монгольской ордой

08.08.2018 09:21 427

День города отметят в Козельске масштабной военно-исторической реконструкцией героической обороны от войск Орды в 1238 году.

Праздник состоится 11 августа в 11 часов утра. Зрители увидят соревнования реконструкторов в доспехах XIII века, лагеря русских воинов и ордынцев.

Вечером козельчан и гостей города ждет большая праздничная программа в честь Дня города, мероприятия которой будут организована сразу на нескольких площадках, а также во всех учреждениях культуры, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.