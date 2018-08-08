В Кирове мошенник брал кредиты на чужое имя

08.08.2018 09:04 623

В Кирове банк потребовал от женщины вернуть кредит, который та не оформляла.

Ранее женщина, делая покупку в магазине, предъявила продавцу паспорт. Продавец сделал ксерокопию паспорта и оформил кредит на сумму более 35000 рублей на ее имя. Кировчанка узнала о кредите, получив от банка извещение об уплате задолженности.

В ходе проверки выяснилось, что 34-летний продавец взял еще как минимум два кредита на чужое имя на сумму 64 000 рублей.

Против мошенника возбуждено уголовное дело, сообщает МОМВД России «Кировский».