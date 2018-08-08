Полиция изъяла у калужанина арсенал боевого оружия

08.08.2018 08:30 686

В ходе обыска у подозреваемого дома полицейские изъяли пистолет «Браунинг» калибра 7,65 мм, пистолет «Велодог» калибра 6,35 мм, патроны, гильзы и пули различных калибров. Как выяснилось, мужчина приобретал оружие через Интернет.

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