15 суток ареста ждет любителей тонированных автомобилей

08.08.2018 08:00 1734

Более 5500 любителей тонированных стекол были оштрафованы сотрудниками ГИБДД с начала года.

Согласно действующим нормам, светопропускание ветрового стекла, а также передних боковых стекол автомобиля должно быть не менее 70%. В первый раз водитель тонированного сверх меры автомобиля отделается штрафом, в случае же повторного нарушения законом предусматривается наказание до 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба УГИБДД по Калужской области.