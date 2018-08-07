В Кондрово грузовик раздавил мотоцикл

07.08.2018 16:23 566

Сегодня около 15 часов в Кондрово произошла авария на улице. 2-ая Стефанова.

Автомобиль «Хова» въехал в мотоцикл «Стелс», сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди. Информация о состоянии пострадавших и тяжести полученных ими травм на данный момент уточняется.