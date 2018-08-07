Боровск получит чистую воду через пару лет

07.08.2018 20:00 262

Одна из болевых точек Боровска – качество питьевой воды, отмечает новостной портал Obninsk.name.

Летом городские системы водоснабжения не справляются с подачей воды из-за возросшего потребления. Станции очистки не очищают поступающую воду от железа должным образом из-за нехватки мощности.



Для решения этой проблемы «Калугаоблводоканал» принял решение разработать специальную инвестиционную программу для увеличения мощностей станции, чтобы обеспечить жителей Боровска чистой водой.

Проведение работ запланировано на 2019-2020-й год.