Центральный парк Калуги готовится отметить 200-летний юбилей

07.08.2018 15:05 658

Гостей праздника ждут салонные танцы, духовой оркестр, мастер-классы, викторины, а так же театрализованная экскурсия «Девочка с зонтиком».

Любимое место отдыха горожан приглашает калужан и гостей города на свой юбилей и предлагает большую культурную программу, сообщает пресс-служба Городской Управы Калуги.

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