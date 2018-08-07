Директор, задолжавший работникам 50 миллионов, ответит по закону

07.08.2018 14:16 952

Уголовное дело возбуждено следственными органами в отношении генерального директора двух организаций - ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» по факту невыплаты зарплаты на протяжении четырех месяцев.

С февраля по май 2018 года директор не выплачивал заработную плату работникам, направляя все деньги на расчеты с контрагентами. Без зарплаты остались более 450 действующих и уволенных работников обеих организаций.

Общий размер задолженности составляет более 50 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Калужской области.