Непогода накроет Калугу до конца суток

07.08.2018 13:16 1858

Главное Управление МЧС России по Калужской области предупреждает калужан о прохождении через область грозового фронта.

В ближайшие 1-3 часа в Калужской области местами ожидается сильный дождь, град, гроза, при грозе усиление порывов ветра до 12-17 м/с.По прогнозам, непогода сохранится до конца суток.