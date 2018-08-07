В тройной аварии на Правобережье пострадала женщина

07.08.2018 11:24 843

В понедельник, 6 августа, около трех часов дня на Правом берегу в аварии пострадали три автомобиля.

По предварительным данным, водитель автобуса «Хёндай», двигаясь по Тульскому шоссе в левой полосе в сторону ул. Гагарина, не рассчитал дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». От удара «Тойота» врезалась в «Фольксваген Амарок», ехавший в попутном направлении.

В результате столкновения пострадала женщина, водитель «Тойоты». Ей была оказана медицинская помощь., сообщает пресс-служба УМВД по Калуге.