Бешенство покинуло Бабынинский район

07.08.2018 17:01 202

На сегодня карантин по бешенству животных установлен в Кировском, Хвастовичском, Дзержинском и Боровском районах Калужской области. Там наблюдаются очаги болезни, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарии.

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