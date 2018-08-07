Трехлетний ребенок пострадал в аварии под Мещовском

07.08.2018 10:13 540

Водитель «Шкоды» при совершении обгона врезался в «Мерседес», сворачивающий на прилегающую дорогу.

В понедельник, 6 августа, около 9 часов утра на 8 километре трассы Мещовск-Кудринская столкнулись «Шкода Октавия» и «Мерседес Бенц», сообщает Бабынинский МОМВД.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!