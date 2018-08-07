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За прошедшие сутки на дорогах области никто не погиб

07.08.2018 10:05 0 184
За прошедшие сутки на дорогах области никто не погиб

В понедельник, 6 августа, на территории Калужской области в авариях пострадали четыре человека, среди них один ребенок. Ими были получены травмы разной степени тяжести, сообщает областное управление ГИБДД.

Всего за вчерашний день сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 10 392 нарушения Правил дорожного движения, поймано15 нетрезвых водителей. Ещё 15 водителей нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, выявлен 51 пешеход-нарушитель.

 


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