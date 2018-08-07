В аварии на трассе «Украина» снова пострадали люди

07.08.2018 08:41 788

Ночью во вторник в Бабынинском районе на 206 километре трассы М-3 «Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись два автомобиля: «Киа Спектра» и «Хёндай Акцент». В аварии пострадали люди.

По сообщению региональной пресс-службы МЧС, пострадали люди. Информация о тяжести полученных водителями и пассажирами автомобилей травм пока уточняется.