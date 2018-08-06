Свалку на Бушмановке уберут

06.08.2018 18:10 493

Калужские чиновники обещали до конца недели убрать стихийную и, естественно. нелегальную свалку у Бушмановского пруда, сообщила пресс-служба городской управы.

Фотографии свалки продемонстрировали на городской планерке. на картинках видно, что мусор у пруда выкидывают неопрятные отдыхающие у воды.

Так же расти свалке помогают строители. В частности на нее выкидывают деревянные поддоны и прочий строительный мусор.