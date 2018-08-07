Грибной букет нашли, но не сорвали в заповеднике

07.08.2018 06:55 1009

На севере заповедника «Калужские засеки» нашли гриб Грифола зонтичная (Grifola umbelata), сообщило министерство экологии и природных ресурсов области.

Гриб встречается очень редко, он занесен в Красную книгу РФ и найти его даже в заповеднике - удача.

Несмотря на то, что по отзывам знатоков гриб очень вкусный - собирать его не стали из-за его редкости.

Издали гриб похож на экзотический «грибной букет» или «грибной куст», который может весить до 5 кг. Грифола зонтичная относится к редким видам полипоровых, которым требуется охрана: популяции исчезают из-за вырубки лесов, лесозаготовки. Он поселяется на полуразложившейся валежине, у основания старых стволов и пней лиственных пород, таких как дуб, клен, в широколиственных и смешанных лесах.