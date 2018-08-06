Колониальные товары продавали перед зданием УФСИН

06.08.2018 21:00 702

Ярмарка товаров, которые производят в колониях Калужской области, прошла перед зданием управления федеральной службы исполнения наказаний, сообщила пресс-служба ведомства.

В колонии-поселении №6 производят детскую мебель, пуфики и кованные предметы интерьера. В женской колонии №7: постельное белье, детские домашние тапочки, прихватки, скатерти и световозвращающие жилеты.

В товарковской колонии делают садовый и ручной строительный инструмент. В сухиничской колонии выпускают деревянные срубы, мебель из ЛДСП и массива древесины, кованые изделия и сувениры.

Колониальные товары также постоянно продают в выставочном зале УФСИН на Николо-Козинской.