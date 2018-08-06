Полсотни водителей без детского кресла оштрафовали во время операции «Юный пешеход»

06.08.2018 19:54 382

Операция «Юный пешеход» проходила в Калужской области с 23 по 31 июля, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За время той операции оштрафовали 52 водителя за перевозку детей не по правилась.

До 7 лет всех детей обязаны перевозить в специальном кресле. С 7 до 11 на заднем сиденье с использованием штатных ремней безопасности.

Детей младше 12 запрещено катать на заднем сиденье мотоцикла.