Пробки на въезде в Калугу предрекают дорожники

06.08.2018 16:35 559

В понедельник, 6 августа, в рамках капитального ремонта подъезда к Калуге от трассы М3 «Украина» начали укладывать верхний слой асфальта, сообщила пресс-служба управления дорогой «Москва-Бобруйск»

- Движение автотранспорта может быть затруднено, - предупреждают дорожники.

Управление дорогой просит автомобилистов с пониманием отнестись к работе дорожных служб и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.