Почти 200 водителей оштрафовали за сломанные автобусы

06.08.2018 16:19 266

Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции «Автобус», которая проходила в области с 16 по 31 июля.

За время операции инспекторы привлекли к административной ответственности 190 водителей, одно юрлицо и четыре должностных лица. Штрафовали в основном за неисправные автобусы.

Всего же проверено 585 пассажирских транспортных средств.



