Приезжие получили год колонии за побитого полицейского

Двух граждан Молдовы признали виновными в избиении полицейского, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В июне текущего года молдаване пьянствовали в общественном месте. Одетый по форме участковый потребовал это прекратить. Тогда приезжие ударили полицейского в голову и живот.
Молдаване за насилие над полицейским получили по году в колонии поселении.
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