Приезжие получили год колонии за побитого полицейского

06.08.2018 15:17 298

Двух граждан Молдовы признали виновными в избиении полицейского, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В июне текущего года молдаване пьянствовали в общественном месте. Одетый по форме участковый потребовал это прекратить. Тогда приезжие ударили полицейского в голову и живот.

Молдаване за насилие над полицейским получили по году в колонии поселении.