Незнакомка отобрала карту у ребенка и сняла оттуда деньги

06.08.2018 14:57 681

Жительница Людиново похитила 9 тысяч рублей с банковской карты, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Банковскую карту и пин-код от нее она обманом отобрала у ребенка в магазине. Женщина сняла деньги с карты и сбежала.

Полицейские по горячим следам нашли подозреваемую. Она призналась, что деньги уже потратила. Теперь ей грозит до пяти лет за кражу.

Женщина уже была судима.